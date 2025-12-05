8.9 C
2025 / 12 / 05
味の素×オレンジページ 中高生のジュニア料理選手権 「食の甲子園」料理で真剣勝負

各種イベント・展示会・講演会
審査員を交えて集合写真・団体部門
　味の素社は、このほどオレンジページと共同で「ジュニア料理選手権」の最終審査会を開催。団体部門と個人部門の中学生・高校生のグランプリを決定した。

　料理をする子どもたちに光をあてる場を提供することで、家庭料理の楽しさや作る喜びを知ってもらおうと2012年から選手権を開催。今回は「笑顔で作る応援ごはん」をテーマに実施。13回目を迎えた今回は、過去最高の18,201組の応募があった。

　11月初めに行われたオンライン審査を経て、団体部門（中学生の部・高校生の部）の6作品と、個人部門（中学生の部・高校生の部）の6作品の計12作品が最終選考に進出。11月30日には予選を勝ち抜いた12組が川崎市の味の素グループうま味体験館で最終調理審査に挑み、団体部門では部活等で話し合って決めたメニューを、制限時間内にもくもくと調理をする姿が印象的だった。

　審査の結果、団体部門の中学生の部ではチーム獅子島3Boysの作品「獅子奮迅！島のぶり竜田バーガー～潮風と太陽の香り～」、高校生の部では首里高校クッキング部の作品「宝励包子(ホーレーパオズ)―宝を築く匠へ―首里城修繕に挑む宮大工さんへの労いの一品」がグランプリを受賞。個人部門の中学生の部では新田航平さんの作品「また一緒に散歩に行こう！」、高校生の部では赤嶺美羽さんの作品「オキふわ盛り～シークワーサーごま味噌ース～」がグランプリに輝いた。「食の甲子園」のタイトルの通り、真剣勝負で調理に挑んだものの、グランプリを逃したチームの中には感極まって泣き出す生徒もあった。

首里高校クッキング部は首里城修繕に挑む宮大工さんに労いの一品を
首里高校クッキング部は首里城修繕に挑む宮大工さんに労いの一品を

　審査には味の素食品事業本部マーケティングデザインセンター副センター長兼コミュニケーションデザイン部の向井育子部長、お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかおさん、料理研究家のもあいかすみさん、オレンジページの長谷川美保編集長らが審査。味や見た目だけでなく、テーマに込めた思いや調理中のチームワークなどを評価してグランプリを決めた。

　グランプリに輝いたチーム獅子島3Boysの作品「獅子奮迅！島のぶり竜田バーガー」に対して向井氏は「島の自慢の食材を組み合わせ、バランスが良く、盛り付けも美しかった」と総評。首里高校クッキング部の作品「宝励包子」に対しては「お店で売っているのと同じくらいおいしかった。宮大工さんの疲れが吹っ飛ぶできあがり」と総評。グランプリには表彰状と副賞3万円及び商品詰め合わせが贈られた。

