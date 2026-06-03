ローソン アイス・冷凍果実強化 果実高騰で代替需要取り込む

ローソンは今夏、果汁・果肉を使用した氷菓や冷凍フルーツを強化する。5月26日から順次、アイス・氷菓など計14品を発売。果実価格高騰が続く中、「フルーツ代替需要」の取り込みを狙う。

東京都中央卸売市場によると、2025年の果物平均卸値は1㎏当たり599円と過去最高を記録し、10年前比で56％上昇した。こうした環境下で同社は調達のスケールメリットを生かし、価格を抑えながら果物使用商品を拡充する。スイーツ代替としてアイスを選ぶ消費者が増えているほか、酷暑による外出控えやストック需要も追い風となり、夏場の需要拡大を見込む。

昨年6～7月の同社アイス売上は4％増と伸長。なかでも果汁・果肉30％以上使用の「日本のフルーツ」シリーズが牽引し「果汁・果肉比率の高いアイスにフルーツ代替需要が発生した」と分析する。果物本来の特徴を生かすため毎年原料選定から見直しており、果実感の高さも支持を集めている。

今夏は「日本のフルーツ 山梨県産白桃」（7月14日、税込268円）、「同 栃木県産幸水」（8月11日、同）を投入。冷凍フルーツでは「完熟生マンゴースティック」（6月23日、税込181円）を全国展開する。これまでスイカ、パイン、マンゴーなどを発売しており、「通常の冷凍フルーツの3～5倍売れる」など好評という。

このほか、近年人気が続くチョコミント需要にも対応する。「チョコミントワッフルコーン」（7月7日、税込365円）は北海道産ミントを使用。「クールチョコミント」（7月28日、税込238円）はリキャップ可能なカップ仕様で異なる客層を取り込む。また、丸永製菓の炭酸氷技術を活用した「弾けるしゅわしゅわアイスバー エナジードリンク」も投入する。外出控えで近場需要が高まる中、コンビニならではの限定品や季節品で需要喚起する。