サカツコーポレーション 飲食店の繁盛支援に最注力 差別化商品・提案で集客アシスト

サカツコーポレーション（名古屋市）は10月7日・8日、名古屋市中小企業振興会館で「FooDrink Expo2025」を開催した。

今年は「外食の革新～成功へのカギ～」をメーンテーマに掲げ、得意先の商売繁盛につながる「3つのカギ」（特別感のカギ・納得感のカギ・利便感のカギ）を提案。会場にはビール、ワイン、清酒・焼酎・泡盛、洋酒、ソフトドリンク、食品など221社・小間が出展。2日間で約4000人が来場した。

主催者ブースのサカツコーナーでは、同社オリジナル酒類をはじめ、「ジビエコ食堂」や「推し活×ご褒美ドリンク」、無料集客アプリ「ソトメシ」などの提案ブース、サカツいち押しの焼酎・日本酒蔵元コーナー、久世コーナーなどを展開。

オリジナル・留型商品では、「赤い彗星」などのビール・発泡酒シリーズや「非日常」をテーマにしたワイン、スコットランド最北端にある新興蒸留所・エイトドアーズ蒸留所のウイスキーなどをラインアップ。

「ジビエコ食堂」では、鹿肉にカクキューの「味噌オイル赤」を合わせたり、猪肉をフランクフルトやテリーヌにするなど、より食べやすくジビエの魅力を紹介した。

「推し活×ご褒美ドリンク」では、サカツオリジナルリキュール「ももKyun」に、フルーツを使用した風味豊かなゼリー「チャームジュレ」を組み合わせた映えメニューを用意した。

同社・牧野充宏社長は、「当社の今上期（4―9月）売上は前年比3％増ぐらいだが、これは値上げの誤差範囲。粗利も改善はできているものの、売上の伸びを上回る経費増で厳しい状況にあることは変わりない」と語る。

「飲食店さんも値上げで売上はプラスとしているが、出数ベースでは数字を落としている。これからは店の個性を出さないと生き残っていけないし、飲食店さんの繁盛なくしてわれわれの利益も生まれない。人手不足や原価の高騰、コロナ以後の人々の生活様式の変化など、様々な環境変化の中で、われわれがどういう提案をしていくかが重要。DXの推進と合わせ取り組んでいきたい」（同）。