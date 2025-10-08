本みりんに需要シフト 純米・米麹など価値訴求奏功

・宝酒造 付加価値のある中小容量強化 「タカラ」ブランド支持増

・キング醸造 新味料65周年で各種展開 若年層向けイベントも展開

