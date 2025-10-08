みりん特集

本みりんに需要シフト　純米・米麹など価値訴求奏功

・宝酒造　付加価値のある中小容量強化　「タカラ」ブランド支持増
・キング醸造　新味料65周年で各種展開　若年層向けイベントも展開

