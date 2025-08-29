油脂素材特集

・J-オイルミルズ「長徳」シリーズ 酸価上昇抑制機能を3割にパワーアップ
・不二製油 カカオ高騰を乗り越える 多彩なチョコ製品を提案
・日清オイリオグループ「日清MCTオイル」 機能を幅広く訴求

