・J-オイルミルズ「長徳」シリーズ 酸価上昇抑制機能を3割にパワーアップ

・不二製油 カカオ高騰を乗り越える 多彩なチョコ製品を提案

・日清オイリオグループ「日清MCTオイル」 機能を幅広く訴求

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。