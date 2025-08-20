近畿版

・ごまの食シーン拡大で需要増へ　メニューや用途の拡大も
・北村商店　多数の安心ブランドで存在感惣菜ルート好調
・カタギ食品　ごまを「かける」文化定着へ　極あらずりのごま新発売
・日本フードサービス協会　外食産業好調継続　暑すぎで一部に客足マイナスも

