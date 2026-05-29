アーモンドミルク特集

プロテイン飲料が市場にぎわす 「砂糖不使用」は汎用性が好評

・江崎グリコ「アーモンド効果」 新たな切り口で間口拡大 「砂糖不使用」は習慣化を促進

・カゴメ「アーモンド・ブリーズ」 テーマは「1日のたんぱく質の不足分が補える」 3方向にマーケティング戦略を明確化

・マルサンアイ メニュー提案に注力 活用シーンの広がりを

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