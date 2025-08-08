〈こだわりのヒミツ〉ハグルマ「トンチキソース」 豚・鶏料理にピッタリ

とんかつやチキンソテーなど、豚肉（トン）や鶏肉（チキ）の各料理に合うように開発した瀬戸内レモン果汁使用でさっぱりとしたオニオンソース。原料に国産たまねぎや国産大根も使用。

