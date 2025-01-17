輸入塩・国産塩、ともに値上げか 低利益構造を脱却 価格適正化への第一歩

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・三菱商事 原料塩改定5〜8円/kg 豪州塩の取扱スタート

・鳴門塩業 安藝順社長 国産塩は重要物質 今期数量は横ばいで推移

・ダイヤソルト 熊野直敏社長 価格改定4月から バイオマス混焼で脱炭素へ

・日本海水 西田直裕社長 讃岐もバイオマスに 販売価格の見直しも必要

・ナイカイ塩業 野﨑泰彦社長 人員確保に危機感鮮明 設備更新に5億超投資

・日本食塩製造／日本精塩 福家顕一社長 価格改定の完遂に注力 医療用は来年4月に新工場

・日本塩協会 野田毅代表理事会長 国産塩のバトンをつなぐ 脱炭素を新たな付加価値に

・日塩 吉武義憲社長 1月から価格改定 減収減益も下期に期待

・中四国ソルト 塩の安定供給を死守 一般食品で事業固め

・ソルト関西 山本博社長 人材強化が最重要課題 次の四半世紀担う体制づくりを

・東日本ソルト 斉藤嘉一郎社長 経営体質 着々と強化

・海水総合研究所 吉川直人所長 製塩工程溶液に可能性 水マグ純度99.99％確立

・九州ソルト 髙本公利社長 年齢構成の是正が急務 知見を共有し、収穫の年に

・食用塩公正取引協議会 石丸一三会長（伯方塩業） 2025年は変化の年 会員製品、市販の9割超

・天塩 赤穂の歴史 思い出す日 “義士祭”にキッチンカー

・ソルト関西 塩業界新年互礼会 塩業界“脱皮”の1年に

・塩事業センター 深澤元博副理事長 次期中計、4月に始動 家庭備蓄など新たな啓発も

・くらしお クイズキャンペーン グッズ100名に

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