・日本塩協会 国支える塩 発信強化 キーワードは“重要戦略物資”

・くらしお 子育て世代にアピール 立川の子育て教育フェアで

・赤穂化成 塩づくり400年 「赤穂塩博」 東京KITTEで

・天塩雅宴 広東料理の特別ディナー

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塩元売協同組合（塩元売協組）

