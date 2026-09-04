「伯方の塩」がアイスに 人気のソフトと食べ比べも

伯方塩業は看板商品「伯方の塩」を冠したアイス（アイスミルク）を発売した。JR松山駅の直営コンセプトショップと大三島工場（今治市）で販売する。
同社は「ミルクのコクと甘さの中に、丁度よい塩加減が感じられるバニラアイス」と特徴を説明。一目で「伯方の塩」と分かるパッケージで、手土産用の6個、12個入りも用意する。ショップで人気の「伯方の塩ソフトクリーム」との食べ比べも提案。1個350円（税込み）。
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伯方塩業は看板商品「伯方の塩」を冠したアイス（アイスミルク）を発売した。JR松山駅の直営コンセプトショップと大三島工場（今治市）で販売する。
同社は「ミルクのコクと甘さの中に、丁度よい塩加減が感じられるバニラアイス」と特徴を説明。一目で「伯方の塩」と分かるパッケージで、手土産用の6個、12個入りも用意する。ショップで人気の「伯方の塩ソフトクリーム」との食べ比べも提案。1個350円（税込み）。