グループの力 3強が好決算 出店・改装で顧客広げる

・相次ぐ新規出店 東海3県で競争活発

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・義津屋 生産性向上の取り組み推進 生鮮に続き今秋惣菜PCが稼働

・イオンリテール中部カンパニー 広がる冷食専門店 愛知2店舗目の「＠フローズン」

・金印 プロも認める技術を家庭へ 「冷凍薬味」シリーズに注力

・伊藤忠食品東海エリア リテールメディアの活用推進 「凍眠」シリーズ拡販に注力

・秋田屋 秋友会総会 「新しい飲酒スタイルを」藤原会長 来期から長期戦略＆新中計始動

・中部日本コーヒー商工組合 国際センターで展示会 ユーザー招待枠も拡大

・「吹上酒蔵まつり」初開催 東海の地酒や発酵食文化を発信

・名古屋百貨店夏ギフト 猛暑想定“涼・冷商材”充実 自家需要・プチ贅沢継続

・極洋 名古屋支社極洋会 中計2年目も目標高く 双方向取引を継続拡大

・マルサンアイ「せとか」「ラムネ」が新登場 10年ぶりパッケージリニューアルも

・日清オイリオグループ アマニ油・オリーブオイルを訴求 ドラえもんボトルが新登場

・丸越 漬物グランプリは今年も金賞 派生商品も人気

・尾張製粉 愛知県産の小麦粉製品が好調 「愛知で生まれたホットケーキミックス」が人気

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