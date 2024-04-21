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吉野家、牛丼並盛2個852円→800円　テイクアウト需要を促進

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テイクアウトの「牛丼並盛」（吉野家）
テイクアウトの「牛丼並盛」（吉野家）

吉野家は4月19日から5月7日まで、全国の吉野家店舗でテイクアウトの牛丼並盛を2個以上購入すると割安になるキャンペーンを実施している。 ゴールデンウィークなどのテイクアウト需要を促進していくのが狙いと…

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