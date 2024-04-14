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ケンタッキー最大990円割安な「トクトクパック」でサイドメニュー1個無料キャンペーン

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「トクトクパック」
「トクトクパック」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、単品積み上げ価格に比べて割安な「トクトクパック」でサイドメニュー1個無料キャンペーンを4月17日から5月14日まで実施する。 　お得感を打ち出し集客を図るのが狙…

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