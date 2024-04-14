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マクドナルド、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」期間限定販売

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ハッピーセット（イメージ）
ハッピーセット（イメージ）

　日本マクドナルドは4月12日からハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を期間限定販売している。 　これは、サンリオのキャラクターの人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」の上位入賞キャラクターとコ…

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