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池田エライザが登壇！ シーバスリーガル×WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 渋谷でコラボイベント

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オープン発表会で池田エライザさん
オープン発表会で池田エライザさん

ブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」（ペルノ・リカール・ジャパン）の期間限定イベントが、東京・渋谷で4月14日まで開催中だ。 渋谷ストリーム前 稲荷橋広場で展開するのは、エッジの効いたコ…

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