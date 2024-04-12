池田エライザが登壇！ シーバスリーガル×WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 渋谷でコラボイベント

ブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」（ペルノ・リカール・ジャパン）の期間限定イベントが、東京・渋谷で4月14日まで開催中だ。 渋谷ストリーム前 稲荷橋広場で展開するのは、エッジの効いたコ…