世界的職人が監修のパン、機内食に 熊本製粉の小麦使用 台湾との架け橋に

熊本製粉は3月26日、業務提携している陳耀訓氏（台湾）やチャイナエアライン福岡支店長と熊本県庁（蒲島郁夫知事）を表敬訪問し陳氏が監修するパンの取り組みについての報告会を開催した。 陳氏はフランス外務省…