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塩干の太助 名古屋・覚王山に路面店2号店 できたて魚メニュー提供

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干物×魚惣菜のモデル店に（「塩干の太助 やきはま覚王山店」）
干物×魚惣菜のモデル店に（「塩干の太助 やきはま覚王山店」）

中部地盤の卸・昭和のグループ会社で塩干物専門店を展開する太助（名古屋市、加古博嗣社長）は3月21日、名古屋市千種区に路面店第2号となる「塩干の太助 やきはま覚王山店」をオープンした。 うなぎと旬の魚を…

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