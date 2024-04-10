塩干の太助 名古屋・覚王山に路面店2号店 できたて魚メニュー提供

中部地盤の卸・昭和のグループ会社で塩干物専門店を展開する太助（名古屋市、加古博嗣社長）は3月21日、名古屋市千種区に路面店第2号となる「塩干の太助 やきはま覚王山店」をオープンした。 うなぎと旬の魚を…