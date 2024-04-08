近畿版

・オークワ　新中計、営業利益70億円目指す　店舗の生産性高め、PB比率を向上
・カゴメ「トマトの樹」初めて京都で
・イオンリテール　郵便局と買物支援
・コープこうべPB、わかりやすく刷新
・さとう　進学支援金を贈呈
・ライフコーポレーション　箕面の新駅に「ビオラル」
・ローソン　京都の森林公園「ハピろー！の森 京都」に
・関西スーパーマーケット　中西氏が社長に就任
・京都生協　60周年に記念ロゴ
・阪急阪神百貨店　川西市に1億円寄付
・平和堂　長浜市で移動販売

特集記事タイトル一覧はこちら→

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより
EU農産品 フランス製 冷凍スイーツ オノレ onore - 食品新聞 WEB版（食品新聞社）