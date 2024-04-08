・オークワ 新中計、営業利益70億円目指す 店舗の生産性高め、PB比率を向上
・カゴメ「トマトの樹」初めて京都で
・イオンリテール 郵便局と買物支援
・コープこうべPB、わかりやすく刷新
・さとう 進学支援金を贈呈
・ライフコーポレーション 箕面の新駅に「ビオラル」
・ローソン 京都の森林公園「ハピろー！の森 京都」に
・関西スーパーマーケット 中西氏が社長に就任
・京都生協 60周年に記念ロゴ
・阪急阪神百貨店 川西市に1億円寄付
・平和堂 長浜市で移動販売
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