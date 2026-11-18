オークワは11月6日、和歌山市の「パームシティ和歌山店」を改装オープンした。

同店は1993年に開店し、2013年にはスーパーセンターへ業態転換。今回、「地域のお客さまにもう一度選ばれる店舗へ」を掲げショッピングセンターに変更し食品は生鮮と即食商品を強化した。

青果は地元生産者の持ち込み野菜をコーナー化。水産は大型水槽を置き、鮮度の高い刺身などを提供。惣菜は店内調理のシェフ監修弁当や直営専門店で販売する商品を導入。大型鉄板で焼くとんぺい焼きやチキンライス、専用オーブンで焼くピッツァなども揃える。リーチインケースを拡充し、冷凍食品とアイスクリームの品揃えも強化した。

直営の売場面積は7872㎡、営業時間は9時～22時。売上は改装前の110％を目指す。

オープン初日は夕方の来店客数が大きく伸びた。古川拓司店長は「ベーカリーと惣菜でお客様を呼べる店にしたい」と強調した。

古川店長の話

「パーム」の愛称でオークワだけでなく、和歌山を代表する店として親しまれてきた。今回の改装でより買い回りしやすい店とし、新しいカテゴリーも導入。当社が持つ4業態の長所を集約し、GMSとして新しい業態を打ち出す。値頃感と季節感、鮮度感と安定感に加え、お客様との親近感が感じられる店にしたい。