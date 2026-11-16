イトーヨーカドー 食品戦略のモデル店舗、大井町店を全面改装 鮮魚・デリカ・ベーカリーなど専門店化を追求

イトーヨーカ堂は、成長戦略の一環として、食品スーパー事業への重点投資と既存店改革に注力している。その取り組みを象徴する食品戦略のモデル店舗として、「イトーヨーカドー大井町店」の食品売場が全面改装して13日にオープンした。大幅に強化した自営の鮮魚をはじめ、初導入となる店内製造のおにぎり・巻物コーナー、「ポッポ」とコラボしたインストアベーカリーなどを展開、専門性と独自性を追求した。

オープンにあわせ食品戦略の発表会を開催。今年度は46店舗の改装を計画し、大井町店は最大規模の投資で29店舗目となる。すでに改装を実施した店舗は売上が前年比3～8％アップするなど好調だ。特に鮮魚・精肉の専門店化を推進しており、両売場は売上伸長を続けている。来期の改装は70店舗を予定。

伊藤弘雅取締役常務執行役員営業本部長は「鮮魚・精肉・デリカなど各売場の専門店化によって深いMD（マーチャンダイジング）を構築し、成果が上がったものは横展開していきたい」と話した。

大井町店の改装で最も注力したのは鮮魚売場（約100坪）。自営に切り替え、鮮度の良い近海魚を中心に丸魚、寿司、まぐろ、塩干の品ぞろえを充実させた。まぐろの解体ショーなど店頭イベントによる活性化も計画。

オープンに向け、魚の加工から販売までスタッフの教育には十分な時間をかけたという。土居仁執行役員フード＆ドラッグ事業部長は「自営でもお客様に満足していただける鮮魚売場を作れるようになってきた」と自信をみせる。

デリカはおにぎりや手巻き寿司を店内で手作りする「手巻き処 むすびや」を初導入。定番を中心に豊富な種類をそろえる。

「近年の原料米価格高騰でおにぎりの仕入れ値が上昇。200円以上でも納得していただける価値を再考し、より丁寧な商品づくりにチャレンジした」（土居執行役員）。

世界各国のグルメが味わえる弁当コーナーを展開。第1弾はアジアで、「タイ風ガパオライス」「シンガポール風ラクサヌードル」などをそろえた。今後は数か月単位で地域とメニューも切り替えていく予定。

「＆ポッポベーカリー」も初導入。サクサク食感のカレーパンや出来立てピザのほか、ミニパン（1個100円）のバイキング、さらにフードコートの「ポッポ」で人気のポテトも揚げて提供する。

土居執行役員は「自営の鮮魚売場やインストアベーカリーは手間とコストがかかる。当社もかつて逃げていた時期があった。それでもお客様のニーズが高く、食品戦略の強化に必要と判断した」などと説明。

伊藤取締役は「大井町店は新たなチャレンジを盛り込みアイテム数が約1割増えた。この中から強い商品や売場をしっかりと育て上げ、人時生産性の向上と両輪で回していきたい」と述べた。