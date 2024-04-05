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マクドナルド「サムライマック」の新商品　2週間の期間限定・ディナー時間帯限定発売

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「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」
「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」

　日本マクドナルドは3日から、レギュラーバーガー「サムライマック」の新商品「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」を2週間の期間限定・夕方5時からのディナー時間帯限定で販売している。 　「サムライマック」の好…

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