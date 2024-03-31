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マクドナルド「サムライマック」2億食突破　レギュラーバーガーとなって約3年・2商品の累計販売実績

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　「炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ」
　「炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ」

　日本マクドナルドは3月28日、肉厚の100％ビーフが特長のレギュラーバーガー「サムライマック」の累計販売実績が2億食を突破したことを明らかにした。 　「炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風ベー…

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