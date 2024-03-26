日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルドの定番セットを...

マクドナルドの定番セットを割安に提供する「ひるまック」が1億セット突破

耳より情報freeonline
「ひるまック」
「ひるまック」

　日本マクドナルドは22日、「ひるまック」の約2年間の累計販売食数が1億セットを突破したことを明らかにした。 　「ひるまック」は、平日のランチタイムに「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」「てりやき…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集