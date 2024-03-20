つけもの版

・ピックルスグループ　OHがパンに進出　柱事業の一つへ多店展開も
・東海漬物　幸せいっぱいの表情　新テレビCM「キューちゃん」
・新進　ココイチの味が話題　カレー甘辛漬とカレーにんにく
・秋本食品　漬物で野菜摂取貢献　新プチカップ3種を発売
・防虫に一元管理活用　全漬検漬物技術研究セミナーから
・栃木漬協　通常総会を開催　講演「漬物企業のDX導入」

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