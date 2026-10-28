リテールパートナーズ 生鮮強化で計画達成目指す

リテールパートナーズは下期、店舗の改装効果と生鮮食品の強化、デジタルを活用した作業の効率化などにより計画の達成を目指す。

上期は改装や集客施策が奏功し、8月まですべての月で全店・既存店とも売上高が前年を上回った。ただ、当初の計画には1ポイント届かなかった。売上総利益は3.4％増加したが、人件費や各種手数料が増え、営業利益は17.2％の減益だった。

田中康男社長は「値上げの品目が際立って多く、第1四半期はそれに対する売価の設定が追い付かず利益を落とした。その後は対応を進め回復した」と振り返る。また、キャッシュレス化が進行する中で、より手数料の高いクレジットカードやペイメントの比率が約2割まで高まったこともコストアップ要因となった。

下期については生鮮の強化がポイントの一つとなる。田中社長は「もう1品買ってもらうためにどうするかという売場作りを、本部一律ではなく店ごとに考えて対応する。生鮮に関してはその店で働くパートさんにも食べてもらい、これなら安心してお客様に薦められるというものを増やしたい」と話す。

また、宇佐川浩之専務は「価格を引き上げすぎないようにしながら、一方で原価交渉で引き下げる努力をする。生鮮品はロスをコントロールしながら粗利を上げる」と説明した。

8月には事業会社のマルミヤストアが、デリッシュホールディングスとその子会社である惣栄食品（いずれも宮崎県）をグループ化。惣菜部門の強化を図った。こうした取り組みにより、通期の業績は当初の予定通り増収増益を見込む。