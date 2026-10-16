国分グループ本社「K&K缶つま」シリーズ アニメ「鬼滅の刃」との企画商品3種を発売

国分グループ本社は「K&K缶つま」シリーズから、アニメ「鬼滅の刃」との企画商品3品を10月19日から全国発売する。

「K＆K缶つま」は、開けるだけで手軽に本格的な味わいが楽しめる缶詰シリーズ。世代を超えて、多くの人に親しまれているアニメ「鬼滅の刃」の世界観と「K&K缶つま」のこだわりを融合させ、「これまで以上に多様なお客様に『缶つま』の魅力を届けていきたい」（同社）

アニメ「鬼滅の刃」との企画商品は「K&K缶つま 国産 焼鳥 炭火焼」「同 鶏肉ときのこの和風アヒージョ」「同 豚タンレモンペッパー」の3種。味付けから新たに開発した新商品3品で、パッケージには主要キャラクター「竈門 炭治郎」「嘴平 伊之助」「我妻 善逸」をあしらい、それぞれのキャラクターイメージの色に合わせたデザインに仕上げた。

「K&K缶つま 国産 焼鳥 炭火焼」（竈門 炭治郎）は、竹炭をプラスすることで、香ばしさと奥深いコクを感じる漆黒の炭火焼焼鳥に仕上げた。

「K&K缶つま 鶏肉ときのこの和風アヒージョ」（嘴平 伊之助）は、ニンニクと醤油のコクが効いた鶏ささみとしいたけの和風アヒージョ。

「K&K缶つま 豚タンレモンペッパー」（我妻 善逸）は、旨みのある豚タンを使用し、ピリッと痺れるブラックペッパーと爽やかなレモンの酸味に程よくニンニクを効かせた一品。

参考売価は各630円（税別）。ECサイトやスーパーマーケットで販売。国分グループの公式オンラインサイト「ROJI日本橋 ONLINE STORE」でも取り扱い。