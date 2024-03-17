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吉野家、レシートクーポンで需要喚起　「朝食べたら昼か夜が200円オフ」3月4日から期間限定実施

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吉野家の朝食メニュー
吉野家の朝食メニュー

　吉野家は3月4日から5月27日の期間限定でレシートクーポンを配布して需要を喚起している。 　「朝食べたら昼か夜が200円オフ」の考え方で、朝4時から昼11時までの間に税込300円以上の会計をした人に…

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