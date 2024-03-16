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マクドナルド、ハッピーセット「ドラえもん」期間限定発売　「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」モチーフにデザイン

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ハッピーセット（イメージ）
ハッピーセット（イメージ）

　マクドナルドは3月15日から、ハッピーセット「ドラえもん」を期間限定販売している。 　人気キャラクター「ドラえもん」のおもちゃをセットにすることで、ファミリー客の来店を図るのが狙い。 　同商品は「映…

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