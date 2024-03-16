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マクドナルド「マックフライポテト」M・Lサイズ250円の特別価格で3月18日から12日間限定発売

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「マックフライポテト」M・Lサイズ
「マックフライポテト」M・Lサイズ

　日本マクドナルドは「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格の税込250円で期間限定販売する。 　特別価格での販売期間は3月18日から3月29日まで。 　特別価格で集客を促進し「マックフライポテト…

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