日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド、定番メニュー...

マクドナルド、定番メニューのパティが倍になる「倍バーガー」が1.5億食突破　人気ランキング上位10位特別公開

耳より情報freeonline
人気1位の「倍ダブルチーズバーガー」
人気1位の「倍ダブルチーズバーガー」

　日本マクドナルドは12日、一部メニューを除く定番メニューのバーガーを対象に税込100円か税込200円追加するとパティが倍になる「倍バーガー」の累計販売食数が1.5億食を突破したことを明らかにした。 …

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集