本格魚料理を電子レンジで手軽に 水産売場に「ChoiFish（ちょいふぃっしゅ）」新提案

東洋水産は、水産売場向けに電子レンジ調理で魚料理を楽しめる「ChoiFish（ちょいふぃっしゅ）」シリーズの提案を強化する。 「-5℃以下」で販売可能な「同いかのガーリックバター醤油味」「同 鮭ハラス…