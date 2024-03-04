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農水畜産業水産本格魚料理を電子レンジで手...

本格魚料理を電子レンジで手軽に 水産売場に「ChoiFish（ちょいふぃっしゅ）」新提案

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家庭での夕食やおつまみに最適（「ChoiFish（ちょいふぃっしゅ）」）
家庭での夕食やおつまみに最適（「ChoiFish（ちょいふぃっしゅ）」）

東洋水産は、水産売場向けに電子レンジ調理で魚料理を楽しめる「ChoiFish（ちょいふぃっしゅ）」シリーズの提案を強化する。 「-5℃以下」で販売可能な「同いかのガーリックバター醤油味」「同 鮭ハラス…

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