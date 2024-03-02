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マクドナルド、ハッピーセット「星のカービィ」全店販売終了　3月8日からの第3弾も「販売はない」

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マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）
マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）

　日本マクドナルドは3月1日、2月23日に期間限定で販売開始したハッピーセット「星のカービィ」が全店で販売終了したことを明らかにした。 　3月8日からの販売を予定していた第3弾についても「販売はござい…

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