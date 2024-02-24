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マクドナルド、ハッピーセット「星のカービィ」第1弾早期販売終了　予想を大幅に上回る売れ行きで

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マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）
マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）

　日本マクドナルドは2月24日、前日の23日に期間限定で販売開始したハッピーセット「星のカービィ」の第1弾が予想を大幅に上回る売れ行きにより、ほぼ全店で販売終了したことを明らかにした。 【写真】マクド…

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