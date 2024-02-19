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ケンタッキー「チキンフィレバーガーセット」850円→550円　期間限定販売

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「チキンフィレバーガーセット」
「チキンフィレバーガーセット」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは通常価格税込850円の「チキンフィレバーガーセット」を2月21日から3月12日まで税込550円で期間限定販売する。 　物価高騰の中、値ごろ感を打ち出して集客を図り…

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