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ローソン価格据え置きで「新宿中村屋監修 カツカレー」のロースとんかつ約47％増やして「まちかど厨房」導入店で期間限定販売

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上から「新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）」のロースとんかつ1個（約47％）増量品と「新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）」通常品
上から「新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）」のロースとんかつ1個（約47％）増量品と「新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）」通常品

　ローソンは13日から、価格据え置きで定番品「新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）」のロースとんかつ1個（約47％）増量品を店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗で販売している。 　計19品を対象に価…

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