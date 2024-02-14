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ローソン価格据え置きで「バスチー」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！バスチー」12日から発売

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「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」
「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」

　ローソンは12日、価格据え置きで定番品「バスチー -バスク風チーズケーキ-」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」を発売開始した。 　計19品を対象に価格据え置き…

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