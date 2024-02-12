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ローソン価格据え置きで「金しゃりおにぎり」のホタテの重量を約47％増やした「盛りすぎ！金しゃりおにぎり」6日から発売

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「盛りすぎ！金しゃりおにぎり 柚子胡椒香る炙り帆立と切昆布」
「盛りすぎ！金しゃりおにぎり 柚子胡椒香る炙り帆立と切昆布」

　ローソンは6日から、価格据え置きで定番品「金しゃりおにぎり 柚子胡椒香る炙り帆立と切昆布」のホタテの重量を約47％増やした「盛りすぎ！金しゃりおにぎり 柚子胡椒香る炙り帆立と切昆布」を発売している。…

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