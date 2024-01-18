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テイクアウトコーヒーで注文のたびにネルドリップする新業態　「但馬屋珈琲店mini明治屋京橋ストアー店」がオープン

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「但馬屋珈琲店mini明治屋京橋ストアー店」でネルドリップする倉田光敏社長
「但馬屋珈琲店mini明治屋京橋ストアー店」でネルドリップする倉田光敏社長

　イナバ商事が運営する但馬屋珈琲店はテイクアウトコーヒーとコーヒー豆の販売に軸足を置いた新業態に挑む。 　16日、東京メトロ銀座線・京橋駅7番出入口直結の明治屋京橋ストアー内に「但馬屋珈琲店mini明…

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