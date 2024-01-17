能登半島地震 酒造メーカーも被害甚大

能登半島地震 酒造メーカーも被害甚大

日本酒造組合中央会は、能登半島地震による酒造メーカーなどの被害状況を明らかにした（別表／1月12日現在）。各県酒造組合の調査およびSNS、報道情報などを取りまとめたもの。

能登半島地震　酒造メーカー被害状況 - 食品新聞 WEB版（食品新聞社）

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