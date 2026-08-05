HBA・国分グループ共催「カクテルコンペティション2026」 グランプリにホテルニューオータニ大阪・砂川さん

国分グループ本社は7月28日、横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズで、日本ホテルバーメンズ協会（以下、HBA）との共催による「第12回HBA／KOKUBUカクテルコンペティション2026」を開催した。

今年はバーテンダーの原点であるクラシックカクテルに新たな魅力を加えた「ネオクラシック カクテル チャレンジ」と題し、創作ロングカクテルと「K＆K 缶つま 日本近海獲りオイルサーディン」とのフードペアリングをテーマに、HBA全国12支部の予選を勝ち抜いた20人の選手が日本一の技を競った。

500人を超える来場者の熱気に包まれた会場では、予選を勝ち抜いたプロフェッショナルバーテンダーが国分オリジナルの酒類を使用し、伝統のクラシックカクテルから発想を広げた創作カクテル20作品を披露。HBA審査員による厳正な審査により、グランプリおよび各賞を選出した。

グランプリには、砂川拓海さん（阪神支部／ホテルニューオータニ大阪）の「Colorato コロラート」が受賞。クラシックカクテル「ベリーニ」をベースに、イタリアの代表的な食材であるトマトを入れ、オイルサーディンとのうまみの相乗効果を表現した点が評価された。 各賞は次の通り。

〈準優勝／ベストフードペアリング賞〉佐藤駿さん（東京支部／東京プリンスホテル）〈第3位〉阿部渉さん（西東京支部／ホテルニューグランド）〈ギャラリー賞／ベストテクニカル賞〉實野愛さん（西関東支部／横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ）。