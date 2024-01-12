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吉野家、「牛すき鍋膳並盛」「牛すき鍋（単品）並盛」「牛すき丼並盛」を無料でサイズアップ　「牛すき（並盛）肉増量祭」開催

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「牛すき鍋膳」
「牛すき鍋膳」

　吉野家は1月12日11時から29日20時の期間、「牛すき（並盛）肉増量祭」を開催し「牛すき鍋膳並盛」「牛すき鍋（単品）並盛」「牛すき丼並盛」を無料でサイズアップしている。 　「牛すき（並盛）肉増量祭…

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