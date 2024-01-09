日本気象協会 biz tenki
耳より情報ケンタッキー「40％OFF...

ケンタッキー「40％OFFパック」期間限定販売　積上げ価格1510円のセットを税込890円とし値ごろ感創出

耳より情報freeonline
「40％OFFパック」（イメージ）
「40％OFFパック」（イメージ）

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは「40％OFFパック」を1月10日から2月13日の期間限定で販売する。 　物価高騰や水光熱費の上昇などで節約志向が高まる中、値ごろ感を打ち出し需要を喚起していくの…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集