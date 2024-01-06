能登半島地震　アサヒが「おいしい水 天然水」など飲料約37万本と食品2000万円相当を提供　義援金8000万円も寄付

「おいしい水 天然水」（600mlPET）写真は「おいしい水 天然水 富士山」
「おいしい水 天然水」（600mlPET）写真は「おいしい水 天然水 富士山」

　アサヒグループ各社は5日、1日発生した能登半島地震で被災したエリアの支援を目的に、支援物資としてミネラルウォーター「おいしい水 天然水 六甲」（600mlPET）24万本、ハイポトニックスポーツウォーター「スーパーH2O」（600mlPET）13万4064本、食品2000万円相当分の提供を決定した。

　加えて、アサヒグループジャパンは義援金として8000万円を寄付する。
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