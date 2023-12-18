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「マクドナルドの福袋2024」数量限定販売　BRUNO (ブルーノ)と初コラボ　「ポテト加湿器」など詰め合わせて税込3000円

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「マクドナルドの福袋 2024」に詰め合わされる「BRUNO (ブルーノ)」とコラボした「ポテト加湿器」
「マクドナルドの福袋 2024」に詰め合わされる「BRUNO (ブルーノ)」とコラボした「ポテト加湿器」

　日本マクドナルドは「マクドナルドの福袋 2024」（税込3000円）を数量限定発売している。 　マクドナルドの公式アプリで12月19日まで抽選販売予約を行い当選すると購入できるシステムを採用し、アプ…

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