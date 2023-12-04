ニッスイグループ 宇部蒲鉾の事業取得

ニッスイは11月30日、練り製品メーカーの宇部蒲鉾（山口県宇部市）の生産機能と商標をグループ企業のニッスイ北九州が取得することに合意したと発表した。来年3月1日をメドに北九州ニッスイ宇部工場となり、蒲…