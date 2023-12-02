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「コカ・コーラ」横浜の夜空で国内最大規模のクリスマスドローンショー　伝えたい「きっと世界はもっと優しくなるはず」

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「コカ・コーラ クリスマスドローンショー」
「コカ・コーラ クリスマスドローンショー」

　コカ・コーラシステムは11月29日、横浜の夜空で国内最大規模となるドローンショーを開催し「コカ・コーラ」ブランドを強く発信した。 　ドローンショーの名称は「コカ・コーラ クリスマスドローンショー 空…

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