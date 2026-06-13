冷涼感たのしむうめ飴、冷たさつづくなめ心地の「ひんやりうめ飴」が登場　扇雀飴本舗

扇雀飴本舗は、冷涼感を打ち出した梅味の新商品「ひんやりうめ飴」を2月16日に発売した。

「うめ飴は競合商品が多い中、飴の表面、センターにはひんやりパウダー、飴生地には冷涼感を感じられる香料を使用することで冷たさが食べ始めから食べ終わりまで長く続くなめ心地に仕上げた」（扇雀飴本舗）と胸を張る。

素材にもこだわり、和歌山県産南高梅エキスと長崎県産五島灘の塩を使用している。