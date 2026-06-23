ルピシアから夏の「ブック オブ ティー」数量限定発売　初の試みとしてティーバッグの大きさと入数が異なる2タイプを用意

ルピシアは6月23日、「ブック オブ ティー・アンネテ」を全国の書店及びルピシアの店舗と通信販売で数量限定発売した。

同商品は、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気シリーズ。

第29弾となる今回は、フランス語の副題「アンネテ（夏に）」の通り、爽やかな柑橘の香りのお茶や、アイスティーに最適な夏限定のお茶などを取り揃えた。

今回は初の試みとして、ティーバッグの大きさと入数が異なる2タイプを用意。

ティーバッグ1個でグラス1杯分（250ml）のアイスティー30種類を楽しめるタイプと、大きめのティーバッグ1個でマイボトル1本分（500ml）のアイスティー24種類を楽しめるタイプとなっており、ライフスタイルに合わせて選ぶことができる。

ティーバッグのパッケージには、五感で涼をとる知恵と工夫を感じる日本の夏のモチーフを描いた。

お茶の説明やおいしい淹れ方、アレンジレシピなどを紹介する小冊子も封入している。

多彩なお茶を気軽に楽しめるため、ギフトにも好適。

「上質感のあるパッケージで、お中元や帰省の際のお土産など幅広い世代の方への贈り物におすすめ」（ルピシア）とする。

販売価格は、2タイプとも税込4500円。現在は予約を受け付けている。