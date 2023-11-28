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マクドナルド「マックフライポテト」に「シャカシャカポテトレッド＆ブラックダブルペッパー」が期間限定で登場

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「シャカシャカポテトレッド＆ブラックダブルペッパー」
「シャカシャカポテトレッド＆ブラックダブルペッパー」

　日本マクドナルドの「マックフライポテト」に「シャカシャカポテトレッド＆ブラックダブルペッパー」が期間限定で登場する。 　「グラコロ」の展開に伴う提案でバリューセットの購入なども促進していく。 　バリ…

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